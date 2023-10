Sindacati in pressing sul ministero per un incontro sulla vicenda Wartsila

TRIESTE - I sindacati di categoria hanno chiesto alla Regione FVG e alla Prefettura di Trieste di sollecitare un incontro tempestivo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, perchè convochi il tavolo per la vertenza Wartsila. Lo ha riportato l'Ansa. Stando agli accordi, un incontro avrebbe dovuto tenersi entro la fine di settembre, con l'obiettivo di comunicare eventuali sviluppi in seguito alla manifestazione di interesse avanzata da Ansaldo Energia e Mitsubishi. Le due aziende, infatti, si erano fatte avanti per il sito Wartsila. Tuttavia, finora, non sembra essere stato presentato alcun piano industriale concreto. Rumors suggeriscono che potrebbe esserci un imminente incontro presso il Mimit tra rappresentanti del governo e le due aziende. La situazione è delicata e i tempi strettissimi: la scadenza del contratto di solidarietà per i 300 lavoratori dell'impianto triestino della Wartsila è fissata per il prossimo 31 dicembre. I sindacati sono dunque impazienti, anche se auspicano che il silenzio che circonda la vicenda possa essere interpretato come un segnale positivo, indicativo di trattative in corso o di un avvicinamento a possibili soluzioni. Va ricordato che la vertenza coinvolge non solo i 300 lavoratori diretti della Wartsila, ma anche un numero analogo di addetti dell'indotto.