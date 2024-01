Wärtsilä: Regione e Governo in sinergia con le parti sociali ed i parlamentari del territorio

TRIESTE - La riunione indetta nel pomeriggio, in Presidenza Regionale, è stata richiesta dalle parti sociali che invocano di mantenere gli impegni dell’accordo quadro, da portare avanti comunque, nonostante l’uscita di Wärtsilä dal tavolo. Le sigle hanno insistito sulla continuazione degli impegni presi in sede nazionale e regionale per portare avanti i progetti che facciano giungere ad una seria re-industrializzazione del sito. Si chiede di valutare il fattore tempo e di considerare come obiettivo comune, di poter partire dopo i primi sei mesi di quest’anno, con una nuova attività lavorativa per tutte le maestranze.

I sindacati hanno voluto ribadire che Trieste è un punto di riferimento per l’industria navale italiana e che la creazione del nuovo hub dell’idrogeno può ridare vita ad una produzione di eccellenza a livello mondiale, sottolineando la necessità di non chiudere un importante asset strategico per la produzione di propulsori marini. Si chiede inoltre di continuare su un eventuale accordo tra le parti, per creare una sinergia che comprenda istituzioni, aziende e parti sociali in un’azione comune che non faccia perdere al Paese l’ultimo tassello di una fondamentale filiera produttiva, quella della cantieristica, che contribuisce in modo determinante all’economia italiana. I parlamentari presenti, hanno chiesto di includere un emendamento nel decreto mille proroghe per inasprire i termini della legge sulle delocalizzazioni, la 234, come sottolineato dalla deputata Debora Serracchiani.

“È opportuno che al tavolo entri anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il prosieguo delle iniziative di Governo assieme al MIMIT” ha affermato il sottosegretario Sandra Savino. Isabella Demonte e Nicole Matteoni hanno ribadito l’unità di intenti da parte di tutti i parlamentari del territorio per la salvaguardia dei posti di lavoro. Infine, il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga ha così commentato: “Andiamo avanti con determinazione con l’accordo di programma. L’intenzione è quella di continuare con l’azione internazionale, ricordando che l’azienda ha già disatteso due anni fa, quanto stabilito tra governi, ma non demorderemo. Non bastano i posti di lavoro da non perdere assolutamente, ma dobbiamo mantenere una parte fondamentale della filiera produttiva del Paese, che da sempre rappresenta, grazie alla storia dello stabilimento triestino, un’eccellenza a livello mondiale”.