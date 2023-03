Wartsila, i sindacati: "Servono soluzioni nel più breve tempo possibile"

TRIESTE - Dopo il tavolo odierno al Ministero sulla vertenza Wartsila, non tardano ad arrivare i commenti delle sigle sindacali Fim Cisl, Uilm, Cgil e Usb, alcuni dei quali esprimono delusione per l'attuale mancanza di risposte certe. Nell'incontro si è parlato delle manifestazioni d'interesse da parte di tre aziende, con il termine del 14 aprile per eventuali altre proposte. "Delusione tra i lavoratori, le condizioni per la continuità lavorativa devono arrivare in tempi brevi", dichiarano il Segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis e Alessandro Gavagnin Fim Trieste, spiegando che “Dall’incontro di oggi al MiMIT ci si aspettava la presentazione di progetti di reindustrializzazione come è stato definito nell’accordo sottoscritto il 29 novembre 2022 nello stesso Ministero con azienda e la regione Friuli Venezia Giulia".

"Come Fim Cisl - continuano i segretari - abbiamo ribadito che le soluzioni dovranno da una parte dare continuità lavorativa ai dipendenti della produzione dei motori navali e terresti valorizzando le competenze professionali acquisite e dall’altra caratterizzarsi per attività industriali strategiche non solo per il territorio Giuliano ma per l’intero Paese" e aggiungono che "I lavoratori coinvolti sono 810 compresi i 138 dipendenti delle basi di Genova, Napoli e Taranto. Rimangano ancora incertezze circa il sostegno finanziario e allo sviluppo tecnologico nel medio lungo periodo da parte della case madre finlandese”.

Così Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm, e Antonio Rodà, Segretario Uilm Trieste-Gorizia: “Riteniamo che il processo di verifica vada effettuato nel più breve tempo possibile", ritenendo che "questa fase della vertenza potrà ritenersi conclusa solo quando entrambe le condizioni sul piano industriale di Wartsila Italia e la reindustrializzazione troveranno pienamente soddisfatte sia le organizzazioni sindacali che le istituzioni”.

“E’ necessario – concludono - che il patto sottoscritto il 29 novembre 2022 fra sindacati, MiMIT, Regioni e Comuni si concluda con un accordo che veda la firma degli stessi soggetti interessati che si impegnano in un positivo epilogo della vertenza. Nel frattempo auspichiamo che la multinazionale finlandese mantenga l’impegno a saturare al meglio e più al lungo possibile il sito di Trieste dando continuità all’approvvigionamento delle linee produttive. Il tavolo è stato aggiornato al 18 aprile”.

Così Sasha Colautti, responsabile nazionale Usb lavoro privato e industria:“Ancora non c’è il nome del futuro investitore. Questo non va bene. Bisogna chiarire le condizioni di subentro del nuovo soggetto industriale. Deve mantenere l’intero perimetro occupazionale di partenza. Wartsila ha inoltre una forte storia contrattuale, chi prenderà il suo posto deve garantire tutele e salari. Il Ministero se ne faccia garante: no a una nuova Gkn”.

Per Colautti è necessario comprendere "quale sia il valore dell’operazione industriale che si sta facendo verso lo stabilimento, a partire dal tema della strategicità del sito. Wartsila sposta la sua ambizione, anche rispetto a transizione ecologica e innovazione, altrove: che cosa rimane di strategico? In che modo il governo e l’advisor scelto da Wartsila offriranno garanzie nel definire i nuovi soggetti industriali? Ricordo inoltre che Usb non ha condiviso la scelta di affidare all’azienda la nomina dell’advisor”.