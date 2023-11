Wartsila, si allungano i tempi: "Soluzione non arriverà entro l'anno"

TRIESTE - La soluzione della crisi Wartsila "non arriverà entro la fine dell'anno". Dopo la fiammata di entusiasmo sprigionata dalle manifestazioni di interesse di Ansaldo e Mitsubishi, le centinaia di lavoratori dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra attendono con speranza il tavolo che il governo ha convocato a Roma il 30 novembre prossimo. Questa mattina i sindacati sono saliti in prefettura per un breve incontro con le istituzioni. Non è emersa alcune grande novità dopo la conclusione della riunione. Se da un lato la Regione ha nuovamente rassicurato i sindacati, dall'altro Cgil, Cisl e Uil hanno voluto ribadire le preoccupazioni in merito al futuro dell'area industriale. "Se dal tavolo del 30 novembre non emergesse alcun nuovo elemento siete pronti a scendere in piazza?" questa la domanda rivolta a Fabio Kanidisek della Cisl. "In tal caso vorrà dire che il governo non mantiene gli impegni e il rispetto per questa città, quindi sarà dovere di tutta Trieste farsi sentire" ha risposto il sindacalista.

La tenuta industriale: il punto della questione

Ciò che si vuole scongiurare è proprio uno scenario di nuove mobilitazioni, perché significherebbe il fallimento totale dell'operazione. "Il problema è la tenuta industriale del sito - continua Kanidisek -. Vorremmo capire di che progetto si sta parlando e quanto tempo ci vorrà. Se dal tavolo del 30 verranno fuori queste risposte allora ne discuteremo". Occhi puntati anche sulla Regione, che in tutta la vertenza ha svolto un lavoro di tessitura che i sindacati vorrebbero si concretizzasse. Non si vogliono tensioni sociali, ma si vuole chiudere la partita nel migliore dei modi. "Le pressioni da parte del territorio ci sono, ritengo quindi che l'esecutivo nazionale non possa sottrarsi" ha concluso l'esponente della Cisl.

"Partita destinata ad allungarsi"

"Ne abbiamo viste di tutti i colori - così Marco Relli della Cgil -, annunci roboanti da parte dell'azienda, armi, di tutto e di più. Il problema è quello di una re-industrializzazione del sito che contenga lavoratori diretti, indotto e filiera, e non una ricollocazione di 300 persone. Siamo qui a chiedere che dal tavolo del 30 novembre emerga un'idea di dove stiamo andando, perché tra i lavoratori c'è grande preoccupazione. La Regione ci ha rassicurato, noi siamo venuti a chiedere che ci sia una discussione di prospettiva". Un percorso, quello indicato dalla Cgil, "né facile, né breve". "Ci è stato fatto capire che non c'è una soluzione che arriverà entro la fine di quest'anno - così Antonio Rodà della Uil -, siamo di fronte ad una partita che è destinata ad allungarsi nei tempi e che ci pone in allarme. Ci è stato detto che quello del 30 non sarà un tavolo vuoto. Speriamo di venir via da Roma con contenuti".