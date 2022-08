Seoul gioca la carta diplomatica, la crisi Wartsila si sposta sul piano istituzionale

TRIESTE - La Daewoo manda avanti il console coreano in Italia Kang Hyung-shik e si appella al diritto internazionale per sottolineare la sacralità dei rapporti commerciali ed abbozzare una sorta di ultimatum nei confronti del caso. La settimana clou della questione Wartsila ha iniziato a scaldare i motori con la riunione "improntata alla massima cordialità" del diplomatico con il prefetto Annunziato Vardé che, in questo primo faccia a faccia istituzionale dall'inizio della crisi, ha spiegato al rappresentante di Seoul come "la protesta abbia raggiunto unanime solidarietà da parte di tutte le istituzioni". Insomma, un modo per dire che c'è comprensione sulle ragioni aziendali, ma portare fuori dal porto i 12 motori non sarà una passeggiata.

Il fronte sindacale

I sindacati e i lavoratori sono pronti, in ogni momento, a spostare la protesta dai cancelli dell'ex Grandi Motori alla zona di caricamento dei motori. Da tutte le parti coinvolte nella crisi si è sottolineata la necessità che la protesta rimanga all'interno di forme legali e che non assuma il carattere dello scontro violento. Sullo sfondo ci sono le elezioni politiche più importanti degli ultimi venti anni e i calcoli dei partiti, impegnati in un match particolarmente delicato. Nessuno vuole compiere mosse azzardate. Tra i sindacati si registra frustrazione per la gestione della crisi da parte dell'esecutivo. "Sembra che in tanti, non solo a Roma ma anche a Trieste, siano evidentemente ancora in ferie" questa la stoccata di Fabio Kanidisek, sindacalista della Cisl.

Questione di tempo

E' una questione soprattutto di tempo, il caso Wartsila, ed è diventato banco di prova nazionale. In mattinata la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani ha fatto visita al prefetto. Da quanto si apprende, è possibile che il ministro Giorgetti convochi il tavolo al Mise ma non prima del 3 settembre, data segnata dal corteo organizzato dalla Triplice. “Non lasceremo nulla di intentato - così la dem -, percorreremo tutte le strade possibili per evitare una catastrofe per l’industria triestina e regionale". L'impasse Wartsila non è solo istituzionale, bensì anche e soprattutto logistica. Bisogna spostare macchinari e motori, le aziende coinvolte sono diverse, c'è bisogno di maestranze specializzate e vanno valutati documenti portuali.

Di chi sono i motori?

Sul tema, inoltre, pesa un'incognita precisa e che neanche piazza Unità è riuscita a chiarire. "Non si capisce bene di chi sono i motori, non lo sappiamo bene neanche noi" così Vardé durante l'intervista realizzata questa mattina. Emerge poi un'interlocutoria precisa: "E' possibile che l'azienda chiami a raccolta qualche cooperativa da fuori, offrendo molti soldi per l'operazione di caricamento dei motori, così da aggirare lo sciopero e le varie criticità?". Secondo il prefetto l'impiego di una ditta esterna "è possibile ma credo che per farlo dovrebbe essere autorizzata ad operare dall'Autorità Portuale".

Primo passo di Seoul

Tornando al riferimento alla tutela garantita dal diritto internazionale, esso non rappresenta nient'altro che una leva istituzionale che Seoul ha usato per far sapere che non è disposta a scendere ad alcun compromesso nell'operazione. "Il maggior interesse è della Daewoo, loro vogliono che i motori vengano caricati" ha ribadito il prefetto. La presenza del console (competente per il nord Italia) sposta la partita su un piano, quello istituzionale, che fino ad oggi non era mai stato più di tanto considerato. Non si può parlare di scontro diplomatico, questo no, ma Seoul ha fatto il primo passo. L'ultima volta l'aveva compiuto leggendo comunicati aziendali che hanno mandato su tutte le furie i sindacati. Questa volta ha parlato in nome e per conto del governo.