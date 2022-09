A Trieste per i motori Wartsila, la nave dei coreani è entrata in porto

TRIESTE - E' entrata in porto verso le 12:30 di oggi 27 settembre la Uhl Fusion, la nave incaricata da Daewoo di recuperare i 12 motori Wartsila fermi nel porto di Trieste. La notizia del suo ritorno era rimbalzata ieri, quando l'imbarcazione aveva reindirizzato la sua rotta proprio in direzione dello scalo del capoluogo giuliano. Per entrare in porto la United Heavy Lift è stata "scortata" da un rimorchiatore (come si vede nel video inviatoci da un nostro lettore).

I fatti

Con l'esplosione della crisi legata alla multinazionale finlandese i motori erano stati bloccati. I coreani avevano tentato in tutti i modi di rientrarne in possesso. L'Autorità portuale aveva ricevuto una comunicazione formale in cui veniva richiesta la possibilità di autoproduzione, vale a dire il caricamento dei motori senza l'ausilio dei lavoratori portuali. Le maestranze dello scalo giuliano avevano infatti manifestato la loro solidarietà con i 451 dipendenti della multinazionale finlandese, annunciando uno sciopero ad oltranza che di fatto aveva bloccato qualsiasi operazione in ottica Wartsila.

La nota dei sindacati

Da lì la domanda della Uhl di poter svolgere l'operazione da sola. In quel caso, però, l'Autorità portuale aveva negato l'imbarco dei motori a causa della mancanza di certificazioni in regola tra le fila del personale di bordo. Oggi invece la Uhl Fusion è entrata in porto. L'obiettivo è quello di portare via i motori. Nel frattempo le segreterie territoriali di FIM-FIOM-UILM sono state contattate dai coreani che hanno chiesto formalmente la disponibilità ad un incontro. "Siamo in attesa di definire la data ed il luogo dello stesso - scrivono in una nota i sindacati -. Successivamente verrà emanato un comunicato con i dettagli. Le segreterie hanno posto come condizione pregiudiziale all’incontro che non vengano fatte azioni di forzature per l’imbarco dei motori".