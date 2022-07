Crisi Wartsila, Usb: "Pronti a tutelare l'indotto, sì al tavolo unico"

"L'incontro con il Presidente della Regione FVG Fedriga, a cui hanno presenziato anche Rosolen, Manfren e Antonicelli, è servito a porre la necessaria attenzione sulla questione degli appalti di Wartsila Italia". Lo ha dichiarato in una nota stampa Usb, commentando il tavolo tra Regione e sindacati sul tema Wartsila. "Oggi, oltre ai 450 lavoratori diretti della multinazionale finlandese, ci sono almeno altri 400 posti di lavoro a rischio. La regione ha ascoltato con attenzione le nostre richieste, di tenere assieme la vertenza e ha risposto positivamente confermando la decisione di convocare d'ora in avanti un tavolo unico che consenta a tutti di essere presenti. Si attende ora con impazienza la convocazione del tavolo nazionale presso il Mise".

"Chiudiamo comunicando che USB, nell'apprendere dello spostamento della riunione della Commissione in prefettura, ha ritenuto di dover spostare l'iniziativa decisa giorni fa e prevista il 22 Luglio, anticipandola di un giorno, pur in concomitanza col presidio deciso da CGIL CISL e UIL. Parteciperemo alla piazza, nell'intento di unire le posizioni sindacali portando le nostre parole d'ordine". "Per rafforzare l'iniziativa di Giovedì 21 - conclude la nota -, USB comunica inoltre di aver indetto lo sciopero generale di tutto il lavoro privato di Trieste per permettere un ampia partecipazione al presidio sotto la prefettura. USB chiama la cittadinanza tutta a difendere l'occupazione di Trieste".