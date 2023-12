Protesta lavoratori Wartsila, in centinaia in piazza nella vigilia di Natale

TRIESTE - Tra gli alberi addobbati a festa, si è tenuta questa mattina, in piazza Unità, la protesta dei lavoratori della Wartsila contro l'atteggiamento del gruppo nell'ambito della lunga vertenza che sta colpendo l'intera città. Presenti circa 300 persone. Oltre ai lavoratori, hanno risposto all'appello anche diversi cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Una manifestazione importante in un giorno di festa, come sottolineato da Antonio Rodà (Uilm). "Abbiamo scelto di essere qui oggi proprio per ricordare a tutta la città di Trieste che la vertenza in corso è fondamentale per il territorio - ha detto Rodà -. Non si tratta solo dei lavoratori diretti di Wartsila, dell'indotto e delle loro famiglie, ma dell'intera città, che si vedrebbe arretrare dal punto di vista economico e sociale". "Le famiglie sono preoccupate e appese ad un filo - ha dichiarato Alessandro Gavagnin (Fim-Cisl) - La vertenza Wartsila interessa tutta la città. Va via un pezzo di storia, che manteneva un centinaio di famiglie. Con questo presidio vogliamo dimostrare vicinanza ai lavoratori. Non sarà un Natale sereno per tanti, perchè vivono un periodo di incertezza". Anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha voluto esprimere il suo sostegno ai lavoratori e alle loro famiglie, dichiarando: "Tutta la città è con voi, dal sindaco alle forze politiche, che siano di destra o di sinistra". Il presidio si è concluso tra panettoni e auguri di Natale.