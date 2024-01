Wartsila: Ansaldo attesa a Bagnoli, in programma la visita allo stabilimento

TRIESTE - Una delegazione di Ansaldo Energia effettuerà un sopralluogo a Trieste nei prossimi giorni (probabilmente venerdì 2 febbraio) per visitare lo stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra. L'azienda leader internazionale nel campo della generazione elettrica ha infatti depositato una manifestazione d'interesse riguardante il sito produttivo che la multinazionale finlandese ha deciso di dismettere. La notizia è stata data durante l'incontro andato in scena ieri 30 gennaio al Ministero delle imprese e del Made in Italy, alla presenza dei delegati sindacati Fim Cisl, Uilm, Fiom Cgil, Usb e Ugl. Nel tavolo tecnico si è affrontato il tema dell'accordo di programma per la reindustrializzazione del sito. "I lavori dell'accordo di programma proseguono - ha commentato Antonio Rodà (Uilm) -. Nella bozza di testo fornita le organizzazioni sindacali hanno chiesto di inserire delle modifiche rafforzando il tema delle garanzie occupazionali e il mantenimento della caratteristica industriale delle aree che verranno liberate da Wartsila". Nel tavolo dello scorso 17 gennaio è stata concordata una proroga fino al 30 giugno per i contratti di solidarietà dei lavoratori Wartsila.