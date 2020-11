Al via l’installazione di nove wc chimici: l’elenco delle vie

"Domani vengono installati intanto 9 servizi igienici in punti della città a servizio di cittadini ma specialmente per tutti coloro che lavorano anche in orari in cui non vi è possibilità di accedere ai servizi dei bar. Ricordo che per evitare danneggiamenti sono stati collocati nel raggio di visione delle telecamere della polizia locale. Auspico nel senso civico di tutti". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica Luisa Polli sul suo profilo Facebook. Un'iniziativa rivolta principalmente ad autisti e tassisti in seguito alle misure del nuovo Dpcm, che permette ai locali di lavorare solo per asporto. Tuttavia, ai locali che lo desiderano, è permesso comunque dare la disponibilità dei propri servizi a queste categorie di professionisti. Si tratta di una prima tornata, ne verranno installati altri. Per il momento coperte le principali vie del centro e Opicina.

L'elenco

Di seguito l'elenco dei siti (quelli con la sigla SB sono senza barriere architettoniche per consentire l'accesso ai disabili)

P.zza Verdi - via dell'Arsenale (servente area p.zza della Borsa/Tommaseo) SB

P.le 11 settembre - Viale Miramare SB

Campo Belvedere SB

Largo Barriera SB

P.zza Oberdan SB

P.zza Monte Re

Ponterosso/P.zza Sant'Antonio

P.zza Venezia

P.le Gioberti SB

Gli ulteriori servizi saranno attivati in base alle emergenti esigenze degli operatori.