Web Industry crea campagna di marketing: +133 per cento del fatturato di piccola azienda del nordovest

La differenza la può davvero fare una campagna di web marketing, se condotta con professionalità e non solo per incrementare e migliorare l'immagine di un brand. Web Industry, con sede a Tavagnacco (Ud) ha consentito ad una piccola azienda del Nordovest del Paese di incrementare il fatturato del 133% grazie ad interventi pubblicitari mirati. Un vero successo. Questo attraverso un protocollo chiamato Mosaik: un metodo nuovissimo di promozione digitale, che aiuta le piccole medie imprese ad emergere sul mercato.

Web Industry, attraverso l’applicazione di una strategia multicanale, ha potenziato le attività sulle reti “search” e “display” di Google dell’azienda, garantendo, così, la massima visibilità a ogni prodotto venduto per ogni utente online potenzialmente interessato all’acquisto. L'azienda che ha sperimentato la nuovissima soluzione ha registrato una rapida impennata del numero di richieste di preventivo ottenute, ben 10.000 conversioni in più rispetto all’anno precedente (+174,70%). Web Industry è una società specializzata da 20 anni nel mondo digitale, conta 16 dipendenti ed un fatturato di oltre 1 milione di euro, è certificata Google premier partner, certificazione che solo il 3% delle agenzie del settore, in Italia, detiene.

Alessandro Rubini è il presidente di Web Industry: "Siamo molto soddisfatti del risultato perché il nostro modo di concepire la pubblicità è molto efficace e punta al risultato, quindi alle conversioni, ed all’aumento del fatturato per il cliente e non solo all’immagine".