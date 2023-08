Weekend in osmiza: le strutture aperte

TRIESTE - Il Carso triestino non è solo un altopiano dove la natura si dispiega in tutta la sua maestosità, ma è anche il custode di antiche usanze che hanno plasmato la cultura locale. La tradizione di "andar per frasche" ne è un esempio lampante: un'esperienza autentica, fatta di passeggiate all'aperto e alla scoperta delle osmize, antichi luoghi di convivialità e di condivisione.

Le osmize sono quei posti magici dove tempo e tradizione si fondono, dando ai visitatori la possibilità di immergersi in un'atmosfera genuina, fatta di risate, racconti di vecchi e giovani e, naturalmente, di ottimi vini locali e delizie del territorio. Qui, l'ospitalità non è solo un concetto, ma un modo di vivere, dove l'ospite è accolto come un amico, pronto a condividere un brindisi e un piatto di cibo fatto in casa.

Con l'arrivo di un radioso weekend di sole, quale occasione migliore per riscoprire questa bellissima tradizione? Per aiutare tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza autentica nel Carso triestino, il portale osmize.com, una vera e propria bussola per gli amanti delle tradizioni, ha pubblicato la lista delle osmize aperte in questo fine settimana e nella settimana a venire.