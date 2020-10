Controlli anti Covid: multa di 400 euro al White Cafè di via Genova

Dopo lo stop di 11 giorni notificato all'Hydro City di via delle Beccherie, le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli per il rispetto della normativa anti Covid tra i locali del centro. Nella giornata di ieri a finire nel mirino del personale della Questura di Trieste è stato il White Cafè di via Genova, abituale ritrovo di moltissimi giovani. L'esercizio pubblico, tra i 13 locali controllati dagli agenti di polizia della Squadra Volante e dal personale della Polizia amministrativa e sociale, è stato sanzionato con una multa pari a 400 euro, ridotti a 288 in caso di pagamento entro cinque giorni.

