Wizz Air debutta a Trieste e annuncia la nuova rotta per Tirana

Per la prima volta in assoluto Wizz Air opererà su Trieste Airport. La compagnia aerea ha infatti annunciato una nuova rotta tra Trieste e la capitale dell'Albania, Tirana, a partire dal 3 luglio 2023. I biglietti sono già disponibili sul sito Wizz Air e l'app Wizz a partire da 24,99 euro. Il volo sarà operato due volte a settimana, lunedì e venerdì, e verrà effettuato con un Airbus A321neo, tra i più sostenibili aeromobili, da 239 posti. Trieste è diventata così la 27esima destinazione di Wizz Air in Italia.