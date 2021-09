Sul molo Audace una targa per ricordare Wolf Galletti, lunedì 27 settembre la cerimonia

Lunedì 27 settembre alle 17:30 sulla parete delle casetta alla base di molo Audace verrà inaugurata la targa commemorativa per Wolfrang Galletti, il sommozzatore triestino morto in Angola il 27 dicembre di due anni fa all'età di 43 anni. A renderlo noto i famigliari. In attesa che la Procura di Roma (titolare del fascicolo) si esprima sulla responsabilità dell'incidente mortale (il 43enne rimase schiacciato da un grosso tubo ad oltre 80 metri di profondità), ecco che la comunità che Wolf possedeva si muove per onorare la sua memoria. "L’incidente ha scosso l’intera comunità dei professionisti del settore off shore italiani ed esteri proprio perché era molto esperto".

Tra i presenti sono annunciati alcuni gruppi di "sat diver" provenienti da più parti d'Italia. Durante la cerimonia saranno proprio loro a raccontare Wolf e, più in generale, la loro professione. "Altre iniziative - così i famigliari - sono in progetto per illustrare il mestiere di Wolfrang così poco conosciuto e che in Italia purtroppo non viene tutelato come meriterebbe".