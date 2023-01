“Fuoco ai tribunali”: imbrattato un muro in foro Ulpiano

"41 bis tortura di Stato" e "fuoco ai tribunali", sono le frasi scritte con vernice spray nera su un muretto di fronte al tribunale in foro Ulpiano. Si tratta di un altro atto vandalico perpetrato nella notte di Capodanno. Le scritte sono siglate con un simbolo anarchico. Nella stessa nottata il defibrillatore di una farmacia in piazza Goldoni è stato divelto è lanciato in mezzo alla piazza.