Lotta ai writers, Muggia vince la prima causa: stangata da 2mila euro per un giovane

MUGGIA - Un ventenne residente a Muggia ha dovuto sborsare circa 2mila euro al Comune di Muggia dopo essere stato condannato dal tribunale di Trieste al pagamento dei danni "patrimoniali e di immagine" derivanti da imbrattamenti di panchine, tabelle, cartelli stradali e cassonetti delle immondizie presi di mira nel 2022. L'indagine era stata affidata alla polizia locale del comune rivierasco che aveva individuato il ragazzo. Nell'aula di tribunale, scrive l'amministrazione Polidori in un comunicato stampa, "il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità e il pagamento è già avvenuto". L'udienza si è tenuta lo scorso 4 dicembre. "L’uomo - continua la nota - aveva imbrattato anche spazi a Trieste, dove ha ricevuto una sanzione amministrativa. Nelle prossime settimane il Comune di Muggia incaricherà una ditta per effettuare la pulizia".

Le parole di Polidori

Ma a Muggia è in corso anche un’altra procedura penale, di più grave entità, anche questa seguita dall’avvocatura comunale e che riguarda sempre un giovane muggesano ritenuto responsabile di aver danneggiato "edifici pubblici del centro storico, compreso il municipio e la chiesa del Santissimo Crocifisso, i giardini Cosina e anche il museo Carà. Si è costituita parte civile anche la Curia e un istituto bancario con sede a Muggia". In questo caso i fatti risalgono al 2021. Sul tema è intervenuto il primo cittadino Paolo Polidori: "La lotta contro i writers è per noi assolutamente prioritaria, da adesso in poi, infatti, ci sarà un sensibile inasprimento delle sanzioni".