"Beccati" due writer seriali: oltre 600 imbrattamenti tra Muggia e Trieste

Dopo aver imbrattao i muri di Trieste e Muggia per oltre 600 volte, sono stati ora rintracciati dalla Polizia locale due writer seriali ventenni. Ci sono voluti 10 mesi di indagini per raccogliere un consistente numero di prove a carico dei due imbrattatori, identificati grazie alla sinergia del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste con la Polizia Locale di Muggia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste.

I due ragazzi, M.C. e N.L. 23 e 21 anni, sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria per centinaia di scritte su manufatti pubblici, edifici privati, pensiline delle fermate bus, isole ecologiche: il corposo fascicolo degli investigatori raccoglie ben 664 imbrattamenti, quasi 500 fatti a Trieste e la parte restante a Muggia.

Le complesse indagini sono state portate a termine attraverso la documentazione e la geolocalizzazione delle scritte che di solito sono associate ad una persona sola, la raccolta delle testimonianze, la visione dei filmati, il monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile e il passare al setaccio i social media, canale privilegiato per far mostra di sé ed ottenere credito nel gruppo, pubblicando le proprie imprese.

Il Nucleo si occupa da anni di questo aspetto del degrado urbano e talvolta un'indagine porta a quella successiva. Lo scorso anno sono state segnalate 18 persone e altre 8 nella prima metà del 2022.

Le firme identificative di M.C. e N.L. - in gergo tag - comparivano un po' dovunque a Trieste e a Muggia, solo che spesso ne comparivano di nuove, accanto alle prime: così gli investigatori hanno pian piano scoperto che gli autori erano sempre loro ma con nuovi “loghi”; nella stessa misura, cambiavano sovente il nome del loro gruppo (crew) di riferimento sui social e questo ha reso l'indagine un po' più complessa.

Durante la perquisizione delle abitazioni - autorizzata dal magistrato - sono stati acquisiti e posti sotto sequestro nuovi elementi di prova, dal materiale per disegnare (spray, pennarelloni...) alle centinaia di bozzetti utili per perfezionare lo stile e la velocità di esecuzione. L'indagine si è conclusa con una nota all'Autorità Giudiziaria che segnalava i due giovani per il reato d'imbrattamento; a questo si aggiungono delle pesanti sanzioni pecuniarie per violazione dei Regolamenti comunali di polizia urbana e per la gestione dei rifiuti.