Il megayacht di Melnichenko "trasloca" dopo sei mesi

Lo Yacht "A" del magnate russo Andrey Melnichenko sta per essere trasferito dall'arsenale San Marco a una banchina in fase di allestimento in zona industriale. Le operazioni sono iniziate oggi, venerdì 17 giugno, ma la partenza era prevista per fine maggio e ci sono stati diversi rinvii. Ora lo spazio dell'arsenale tornarà a disposizione di Fincantieri ma il megayacht, anche se collocato da un'altra parte, rimarrà sotto congelamento amministrativo. Si tratta dell'imbarcazione a vela più grande del mondo, che pesa 12.500 tonnellate e conta 143 metri di lunghezza. Il suo valore è stimato a 530 milioni di euro.