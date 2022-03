Minacce allo yacht dell'uomo di Putin, Zagabria alza il livello di sicurezza nell'Adriatico

Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina sono arrivati anche a Fiume, dove è tutt'ora ormeggiato il "Royal Romance", uno degli yacht più lussuosi al mondo. Il panfilo è ritenuto di proprietà del politico, avvocato e imprenditore ucraino Viktor Medvedchuk, capo dell'opposizione filorussa a Kiev e amico di Vladimir Putin. La lussuosa imbarcazione ha infastidito gli ucraini in Croazia, che sull'omonimo gruppo Facebook "Ukrajinci u Hrvatskoj" (Ucraini in Croazia) hanno pubblicato un post minatorio: "Ecco lo yacht "Royal Romance" a Fiume! Il proprietario è uno sponsor della guerra in Ucraina! I suoi soldi vanno alla guerra e ai razzi - si legge nel post riportato da 24sata, seguito da un invito a dare l'imbarcazione alle fiamme. Sotto il post le minacce si sono moltiplicate e tra i commenti sono apparse istruzioni su come fabbricare e lanciare molotov.

Il media croato Morski.hr, tra i primi ad aver dato la notizia, ha però scritto che si tratterebbe di un equivoco. Il capitano croato del Royal Romance, Bubica Saric, ha infatti subito contattato la redazione spiegando che lo yatch è stato venduto a marzo del 2021. La Polizia croata e i servizi di sicurezza, scrive il Novi List, hanno comunque deciso di implementare la sicurezza di tutti gli yacht che possano essere in qualche modo riconducibili a oligarchi russi o magnati filorussi dall'Ucraina, ormeggiati nei porti della Croazia. Un'azione finalizzata non solo per la sicurezza e protezione dell'equipaggio delle navi, ma anche del bacino portuale.

Chi è Viktor Medvedchuk

Considerato tra i possibili candidati alla guida di un governo fantoccio se la Russia dovesse conquistare Kiev, Viktor Medvedchuk si è detto da sempre contrario all'ingresso dell'Ucraina nella Nato e nell'Unione europea. Dopo lo scoppio della guerra è sfuggito agli arresti domiciliari che stava scontando con l'accusa di alto tradimento per avere sostenuto le forze separatiste nel Donbass. Vecchio amico di Putin, ha sempre avuto un grande legame con il presidente russo. Quest'ultimo fece da padrino alla figlia Daryna.