Lo yacht a vela più grande del mondo avvistato a Barcola

Si è fermato a Trieste lo yacht privato e a vela più grande del mondo, che in questi giorni sta navigando nel mar Mediterraneo per effettuare alcuni test. È stato avvistato oggi al largo del lungomare di Barcola.

La nave si chiama semplicemente A ed è costata 425 milioni di euro. Ospita al suo interno una grande piscina e un osservatorio subacqueo ed è attrezzata per l’atterraggio degli elicotteri. È lunga 142,8 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza, ha un albero maestro di 90 metri e la parte che emerge è alta come un palazzo di 8 piani.