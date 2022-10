Zeta e scritte pro Russia, l'indagine della Digos stringe il cerchio

TRIESTE - La Digos di Trieste ha stretto il cerchio intorno alle scritte inneggianti alla Russia di Putin che sono comparse negli ultimi mesi, da Valmaura fino nella centralissima via San Nicolò. Gli episodi sono numerosi e tutti attenzionati dalla stessa sezione triestina. "Monitoriamo tutto - ha fatto sapere il questore di Trieste, Pietro Ostuni, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo dirigente Rita Fabbretti -, nei prossimi giorni credo vi daremo qualche dettaglio in più". Secondo alcune indiscrezioni in possesso di TriestePrima, un uomo sarebbe stato fotografato nell'atto di disegnare la Z. L'indagine è iniziata diverso tempo fa ed ora le informazioni sono giunte sul tavolo della Procura, che dovrebbe emettere un nulla osta per la veicolazione alla stampa della notizia. Tra le ultime informazioni raccolte dalla Digos si contavano quelle apparse verso la fine di agosto, all'angolo tra via Orsera e via dell'Istria.

Cosa significano le Z

Secondo una ricostruzione pubblicata da Il Post e che cita Kamil Galeev, analista del centro studi Wilson Center, la “Z” sarebbe nata come "parte di un’azione ideata, promossa e coordinata dal governo russo, nata magari dall’idea di un funzionario di alto livello, possibilmente tra i più colti, della cerchia ristretta dello stesso Putin: è ragionevole - continua Il Post - pensare che possa essere Sergej Kirienko, vice capo di gabinetto del governo russo, oltre che ex primo ministro e oggetto di sanzioni occidentali sia dopo l’avvelenamento del principale oppositore di Putin Alexei Navalny che dopo l’invasione dell’Ucraina".