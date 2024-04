Malore fatale, Zalukar: “Almeno 30 casi di soccorsi in ritardo nel 2024”

TRIESTE - “Abbiamo raccolto in Fvg dai 30 ai 40 casi di soccorsi in ritardo nel solo 2024, centinaia dal 2017”, lo dichiara Walter Zalukar, ex consigliere regionale e per oltre 10 anni direttore del sistema 118 di Trieste, in merito al malore fatale di Franco Picinin, tragico episodio di ieri in cui l’ambulanza, contattata tramite il Nue 112, è arrivata 23 minuti dopo la chiamata. I dati sono stati raccolti dallo stesso Zalukar e dalla moglie, la dottoressa ed ex senatrice forzista Laura Stabile, in un “libro bianco” che raccoglie, spiega Zalukar “tutti i ritardi di servizi che avvengono in Fvg dal 2017, ma è la punta dell’iceberg perché chissà quanti altri ce ne sono, e non si conoscono”.

Per l'ex consigliere regionale, “questo episodio conferma che il servizio 112 centrato a Palmanova funziona male” e ritiene inoltre “assolutamente indecente il comunicato (della Sores, ndr) in cui si cerca di addossare la responsabilità alle persone che non avrebbero eseguito il massaggio cardiaco. E’ come quando si cerca di dare la colpa dell’inefficienza del pronto soccorso alle persone, perché dicono che ricorrono impropriamente al pronto soccorso e che arrivano in codici bianchi e verdi. Questo non è vero, si cerca di scaricare sempre sul cittadino le colpe di chi dovrebbe garantire i servizi essenziali”. E’ notizia di oggi che la compagna di Picinin e un’altra persona presente quando l’uomo è stato colto da malore, hanno dichiarato al Piccolo di aver eseguito le prime manovre di soccorso, a differenza di quanto riportato dal comunicato della Sores. Intanto la procura ha aperto un fascicolo d'indagine sull'episodio.

Un intervento in merito arriva anche dal consiglio regionale, in particolare dalla consigliera Giulia Massolino (Patto per l’Autonomia), secondo cui “quello di lunedì non è un caso isolato”, e annuncia di aver “presentato settimane fa una richiesta di accesso agli atti in merito a un altro caso gravissimo: ricevute le risposte dall’Arcs e dalla Sores, stiamo predisponendo un’interrogazione che presenteremo a breve, auspicando di avere poi un celere riscontro da parte della Giunta regionale, considerata la gravità della situazione”.