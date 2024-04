Due zebù vagano a Muggia nella notte: si cerca il proprietario (VIDEO)

MUGGIA - Camminavano sperduti nella notte a Muggia due esemplari di zebù, mamma e cucciolo. E' successo nella notte tra il 29 e il 30 aprile e i Carabinieri, insieme la protezione civile, sono riusciti a condurli in un'area verde transennata. Non si sa ancora come siano arrivati nella città rivierasca e a chi appartengano, per il momento non è stato possibile risapire ai proprietari. Gli animali sono ora monitorati dalla polizia locale e un veterinario che ha verificato il loro stato di salute, che è buono. "È stato trovato un ricovero sicuro dove verranno accolti - spiega il comune di Muggia - ma al momento manca un mezzo di trasporto. Si cerca una persona con un mezzo adatto per lo spostamento in sicurezza di mamma e cucciolo".