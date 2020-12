I quattro anni che hanno cambiato il porto, D'Agostino e Sommariva si raccontano

Quattro anni di emozioni, di successi e di un rapporto che va ben oltre all'aspetto professionale. Zeno D'Agostino e Mario Sommariva, il primo riconfermato al vertice dell'Autorità Portuale di Trieste ed il secondo in procinto di prendere le redini del porto di La Spezia, si raccontano in questa lunga intervista concessa a TriestePrima e realizzata da Nicolò Giraldi e Giovanni Aiello.

Non solo porto e banchine, traffici e container, ma anche la passione per il calcio, il mondo popolare che sopravvive nelle osterie, il passato ed il futuro del loro nomadismo ed infine, la loro relazione con il volto di quella Trieste tradizionalmente ancorata al "no se pol" e che oggi, anche grazie alle loro visioni, si sente un po' cambiata. In meglio, s'intende.