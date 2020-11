Porto, scade il mandato di D'Agostino: proroga in vista

L'auspicio è che possa rimanere in sella per altri quattro anni ma prima della pressoché scontata proroga (al netto di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto), la presidenza di Zeno D'Agostino alla guida del porto di Trieste scade tra due giorni. Lunedì 9 novembre rappresenta la data ufficiale di scadenza del mandato iniziato nel 2016 in virtù della nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come già accaduto diverse volte, il mandato dovrebbe inizialmente essere prorogato per i tradizionali 45 giorni, per poi avviarsi in direzione della nomina di conferma.

Dagli ambienti vicini al porto la proroga viene data per molto probabile - l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha di fatto innescato una serie di proroghe per così dire "dovute" - anche se D'Agostino, forse per scaramanzia o per il consueto approccio comprensibilmente prudente - non rilascia alcuna dichiarazione in merito. Nonostante la scadenza, la proroga e le future manovre di nomina, è evidente come il mandato del manager veronese sia stato caratterizzato da una crescita esponenziale dei traffici portuali, aumento che si inserisce all'interno di una più ampia visione strategica e di sviluppo che D'Agostino ha portato in quest'angolo di Adriatico.

Con D'Agostino al comando, il porto di Trieste è rientrato in possesso di quel respiro internazionale dato soprattutto dai numerosi accordi siglati nell'ultimo quadriennio - la ciliegina sulla torta è con ogni probabilità rappresentata dalla piattaforma logistica, anche se sarebbe ingeneroso ridurre il lavoro esclusivamente a quella firma - e dalla crescita di quella riconoscibilità che ha assunto il carattere di vero e proprio "motore" della diffusione del "brand" triestino a livelllo mondiale.