Scritte filorusse su muri: beccato il presunto writer delle "Z"

TRIESTE - Individuato il presunto autore di alcune "Z" scritte a vernice spray sui muri di Trieste, che è ora indagato per il reato di imbrattamento aggravato. Venerdì 14 ottobre 2022, i Carabinieri di via dell'Istria e gli agenti della Questura di Trieste hanno dato esecuzione ad una perquisizione delegata dall'Autorità Giudiziaria a carico di un cittadino serbo, già denunciato nel corso di distinte autonome indagini dei due Uffici. Proprio ieri il Questore aveva rilasciato a Trieste Prima alcune anticipazioni in merito.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria sono iniziate dopo che, a partire dal mese di agosto, le Forze di Polizia hanno rilevato su alcuni edifici ed autovetture parcheggiate nel rione di San Giacomo delle scritte, vergate con vernice spray nera, che riportavano la lettera "Z" - simbolo delle milizie russe impegnate nel conflitto internazionale in atto - oltre a ulteriori riferimenti esplicitamente filo-russi. E' stata dunque effettuata un'intensa attività d'indagine, comprensiva di analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza urbana e mirati servizi di osservazione ed appostamento, con condivisione di spunti investigativi tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.

Le indagini hanno permesso di individuare l'autore di alcune di queste scritte: un uomo di origine serba, in Italia già da diversi anni, che era solito effettuare gli imbrattamenti in orario serale-notturno, con delle bombolette spray, muovendosi in città a bordo della sua mountainbike. Sulla base delle evidenze fornite dalle Forze di Polizia operanti, l'Autorità Giudiziaria ha adottato a carico dell'indiziato un decreto di perquisizione, a cui è stata data esecuzione alle prime luci di venerdì 14 ottobre. All'esito delle attività, presso l'abitazione dell'uomo sono state rinvenute bombolette di vernice spray, la bicicletta utilizzata dall'uomo, nonché ulteriori elementi che riconducono alla responsabilità dell'indagato.