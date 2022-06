Rodolfo Ziberna è il sindaco di Gorizia

Rodolfo Ziberna diventa per la seconda volta sindaco di Gorizia con il 52,23 per cento dei voti (6.372 preferenze), appoggiato dalle liste Lega Fvg per Salvini Premier, Noi con l'Italia Ziberna Sindaco, Fratelli d'Italia per Ziberna sindaco e Forza Italia Berlusconi per Ziberna,. Al ballottaggio ha superato Laura Fasiolo, sostenuta da Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico/Demokratska stranka e Noi mi noaltris Go! che ha ricevuto 5.827 voti pari al 47,77 per cento. I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo https://elezioni.regione.fvg.it/.