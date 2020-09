Zigzagando sorpassa la Polizia a tutta velocità: sanzionato

Ieri pomeriggio è stato sanzionato per guida non adeguata alle circostanze stradali un cittadino rumeno del 1990. Una Volante lo ha notato in centro citta a bordo della sua autovettura procedere a zig zag e a sorpassarla ad alta velocità. Gli è stato intimato più volte di accostare il mezzo. Chiesto conto della sua condotta, una volta identificato, il rumeno è stato sanzionato per la specifica violazione al codice della strada.

