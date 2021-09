Sbanda e finisce contro le auto in sosta, scooterista di 56 anni in ospedale

E' successo a Col, nel comune di Monrupino. Non è in gravi condizioni

È successo intorno alle 19:30 di oggi domenica 5 settembre lungo la Sp8 in località Col nel comune di Monrupino/Repen, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Basovizza, un 56enne di Sgonico ha perso il controllo del suo scooter finendo contro le auto posteggiate a bordo strada. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto. Trasportato all'ospedale di Cattinara non è in pericolo di vita. Nessuna altra persona coinvolta nel sinistro. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla pattuglia dei Carabinieri di Basovizza.