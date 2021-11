Trieste in giallo da lunedì, la questura: "Intensificheremo i controlli"

Dopo il suo personale semestre in bianco il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla e da lunedì 29 novembre i controlli relativi al rispetto delle normative anti Covid verranno intensificati. Ad affermarlo è stato il questore di Trieste, Irene Tittoni, in occasione dell'odierna conferenza stampa sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Ci sarà un'altra riunione del Comitato di ordine e sicurezza - così la numero uno della questura - dove verranno infine stabilite le modalità operative. Al momento ci siamo divisi, così da evitare sovrapposizioni, con le altre forze dell'ordine per assicurare un controllo capillare". Sull'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine il questore ha espresso soddisfazione, ricordando che "è giusto che gli operatori di polizia facciano il vaccino".