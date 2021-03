Il Covid corre anche in Fvg, si va verso la zona rossa: domani la decisione

A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, da lunedì il Friuli Venezia Giulia (e mezza penisola italiana) finirà in zona rossa per almeno due settimane. A dirlo, come riportato dalla Tgr della Rai regionale, è la bozza del monitoraggio settimanale inviato dall'Istituto superiore di sanità alla task force regionale. Ad innescare le misure più restrittive (ricordiamo che in zona rossa si può uscire di casa solo in presenza di validi motivi di salute, lavoro e necessità ndr) è soprattutto il dato relativo all'Rt, che corre verso l'1,25 e l'1,50.

Il sì definitivo alla zona rossa dovrebbe arrivare quindi domani venerdì 12 marzo. Si profila la chiusura totale di tutte le scuole, chiusura di tutti i negozi non essenziali ed il divieto di fare visita a casa di altre persone. Sempre secondo la Rafi Fvg i governatori di regione aspettano notizie dal governo Draghi in merito al nuovo piano vaccinale che dovrebbe "aprire" alle dosi per gli under 80.