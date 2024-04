Animalisti alla messa di Pasqua: richiesta la sorveglianza speciale per l’attivista

TRIESTE - L’attivista per l’ambiente Laura Zorzini, che la scorsa Pasqua ha guidato la protesta durante la messa nella chiesa di Sant’Antonio, ha ricevuto una richiesta di sorveglianza speciale da parte del Tribunale di Trieste, su richiesta del questore. Si tratta di una misura di prevenzione (notificata poco prima dell'ultima azione in chiesa) le cui modalità e durata saranno stabilite in un’apposita udienza in Tribunale prevista per martedì 16 aprile alle 9.

Chi è Laura Zorzini

L’attivista triestina 28enne, che fa parte del movimento animalista antispecista Ribellione Animale, è conosciuta come ‘la Greta Thunberg italiana’, e ha messo in atto negli anni svariate proteste nel nome della “disobbedienza civile non violenta” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica, “la cui causa principale - spiega - sono gli allevamenti intensivi ed estensivi”. Tra le manifestazioni di protesta ricordiamo quella contro una sede Eni a Roma nel 2022, che le era costata anche un arresto e una notte in cella. Inoltre Zorzini aveva intrapreso, nello stesso anno, uno sciopero della fame per poter interloquire sulle politiche ambientali con l’allora ministro Cingolani. Sciopero in seguito alla quale è stata anche ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma.

L’udienza in programma stabilirà se e in che modo Zorzini sarà destinataria della sorveglianza speciale, misura che prevede una durata da uno a cinque anni e diverse opzioni tra cui l’obbligo di firma, un coprifuoco, obbligo di dimora e divieto a partecipare a riunioni in luogo pubblico. Secondo l’attivista, si tratta di “una misura di prevenzione gravosa, invalidante per la vita quotidiana, e che è stata istituita nel 1931 per motivi di mafia. Mi sembra spropositata per un attivismo non violento come il mio”.

La richiesta di sorveglianza speciale segue, come sempre in questi casi, un avviso orale del questore, che Laura ha ricevuto in precedenza. Questa misura di prevenzione, infatti, scatta dopo una reiterazione delle condotte che hanno portato all’avviso orale. “Mi è stato notificato a casa un fascicolo di 25 pagine - spiega Laura - con l’elenco delle manifestazioni a cui ho partecipato nel corso degli anni, e in cui ho sempre tenuto un condotta pacifica” anche se “ho commesso reati perché pratico disobbedienza civile non violenta”.

Le proteste, spiega la 29enne, sono state “per la maggior parte fuori Trieste, perché quando si va ad agire a Roma c’è più risonanza mediatica per le battaglie che voglio portare avanti”, e che hanno riguardato “azioni nei musei, nelle quali mi sono incollata alle opere d’arte ma senza danneggiarle, per lo più a teche e basamenti. Poi ho partecipato a blocchi stradali, interruzione di eventi pubblici e alcuni imbrattamenti di palazzi governativi”. Martedì 16 alle 9, in concomitanza con il processo, Ribellione animale ha organizzato un presidio per sostenere Laura.