Niente sorveglianza speciale per l'animalista Zorzini: il Tribunale rigetta la richiesta

TRIESTE - Niente sorveglianza speciale per l'attivista animalista Laura Zorzini: il Tribunale di Trieste si è espresso rigettando la richiesta del questore di applicare la misura preventiva alla 28enne triestina. Nella precedente udienza del 17 aprile il Pm Cristina Bacer aveva chiesto il rigetto e il collegio presieduto dal giudice Enzo Truncellito si era riservato. Oggi la decisione del Tribunale è stata comunicata a Zorzini e al suo legale, l'avvocato Francesco De Carlo del foro di Udine. "Il Tribunale - commenta l'avvocato - ha escluso che Laura Zorzini rientri nella categoria dei soggetti socialmente pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica".

Zorzini aveva guidato la scorsa Pasqua una protesta durante la messa nella chiesa di Sant’Antonio, ma la richiesta della sorveglianza speciale, misura di prevenzione che prevede limitazioni della libertà personale, era precedente a questo evento ed era giunta dopo un precedente avviso orale del questore in seguito ad alcune azioni di protesta da parte dell'attivista. La 28enne triestina fa parte del movimento animalista antispecista Ribellione Animale ed è soprannominata ‘la Greta Thunberg italiana’. Negli ultimi anni ha portato avanti atti di “disobbedienza civile non violenta” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e gli allevamenti, anche a Roma e in altre province italiane.