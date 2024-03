Gusti e sapori di stagione: ecco i ravioli alle ortiche, la videoricetta di Ies

TRIESTE - Nella serata di ieri 28 marzo è stato presentato l'ultimo numero di Ies, il magazine turistico prodotto dalla Prandicom. All'interno dell'edizione primaverile trova spazio anche l'arte culinaria e i sapori del territorio, uniti al sempre più frequente ritorno alla stagionalità dei prodotti. Per questo motivo, condividiamo una ricetta innovativa d'ispirazione carsica, creata da Alice Noel Fabi: i ravioli alle ortiche. Buon appetito.

Ingredienti pasta

4 uova grandi

200g semola di grano duro

200g farina “00”

40g ortica sbollentata, strizzata e frullata

Ingredienti ripieno

100g ortica sbollentata, strizzata e sminuzzata

Scorza di 1 limone

200g ricotta di pecora dell’azienda Antonič – Presidio Slow Food

¼ cucchiaino noce moscata grattugiata

30g parmigiano reggiano Sale e pepe qb

100g burro Qualche foglia di salvia

Procedimento

Lavare le ortiche, sbollentare le foglie per 2 minuti, strizzare l’acqua in eccesso. Frullare quelle per l’impasto, tagliuzzare finemente quelle per il ripieno. Creare un piccolo cratere con la farina, e inserire le uova e l’ortica. Con una forchetta sbattere le uova senza rompere il cratere e senza farle uscire dal centro, inglobando poco a poco la farina. Amalgamati gli ingredienti, lavorare a mano fino ad ottenere una pasta liscia. Formare una palla, avvolgere nella pellicola e lasciare riposare per almeno 30 minuti in luogo fresco e asciutto. Nel frattempo preparare il ripieno amalgamando le ortiche restanti, la ricotta, la scorza di limone, la noce moscata, il parmigiano e condire con sale e pepe.

A fine riposo, con un mattarello o con la sfogliatrice, stendere la pasta fino ad ottenere una sfoglia spessa poco meno di un millimetro. Tagliarla in strisce della stessa dimensione, sistemare palline di ripieno ogni 3cm ed inumidire i bordi con una spennellata di acqua. Coprire con un’altra striscia di pasta, con le dita premere attorno al ripieno per far uscire tutta l’aria e poi tagliare e sigillare i ravioli con un tagliapasta o una forchetta. In una padella sciogliere del burro e rosolare con le foglie di salvia. Cucinare i ravioli in acqua bollente salata per 3 minuti circa. Servire con il burro fuso ed una macinata di pepe.