In crescita l'economia del Fvg nel 2022: il report della Banca d'Italia

TRIESTE - Una crescita economica che prosegue anche se rallentata dagli aumenti dei prezzi e dal calo di domanda, con un indicatore trimestrale al 3,7 per cento. Lo riferisce il direttore della sede di Trieste della Banca D'Italia, Marco Martella, che ha presentato oggi il rapporto annuale dell'economia regionale 2022. Lieve flessione per la produzione dell'industria (-1,8 per cento), compensata dalla crescita delle costruzioni (+10,5 per cento) e dei servizi (+5,2 per cento).

Impennata per le esportazioni della cantieristica (+21,3 per cento) e sul fronte delle imprese molti operatori hanno evidenziato un andamento del fatturato migliore rispetto alle aspettative. In particolare, le transazioni sul mercato immobiliare residenziale sono aumentate dell'1,8 per cento e il settore servizi ha avuto uno slancio per la crescita dei flussi turistici, aumentati del 28,8 per cento di presenze, mentre la movimentazione totale dei traffici portuali è cresciuta del +4 per cento. Il report spiega che "nel 2022 la redditività delle imprese non si è deteriorata, nonostante i forti rincari di molti input produttivi".

Nel 2022 è proseguita la crescita dell'occupazione (+ 2 per cento), soprattutto della componente dipendente a tempo indeterminato. L'incremento del numero degli occupati dipendenti ha coinvolto tutti i settori ed è stato più forte nel turismo e nell'industria in senso stretto. Stabili i prestiti bancari con un aumento di richieste da parte delle famiglie (+4,1 per cento). Per quanto riguarda l'aspetto demografico, nel 2022 il reddito delle famiglie residenti in regione è cresciuto del 5,3 per cento e i consumi sono aumentati del 5,2 per cento. L'inflazione a dicembre, misurata sui prezzi al consumo, era del 10,6%, in leggero calo dopo il picco dell'11,3% di ottobre 2022.