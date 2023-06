Obesità e strategie per affrontarla, anche Trieste protagonista del G8 delle diete chetogeniche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il professore Barazzoni discuterà con Lucio Gnessi, professore ordinario di Scienze Tecniche Mediche Applicate, Sapienza Università di Roma, di obesità, di dieta chetogenica VLKCD e di strategie per affrontare questo problema tutt’altro che estetico nella vita di una persona. L'obesità rappresenta una crescente problematica nella società moderna, e la sua causa principale è spesso associata a un'alimentazione ricca di zuccheri e grassi non salutari, unita a uno stile di vita sedentario. Inoltre, l'obesità e l'eccesso di grasso possono influenzare negativamente il decorso di diverse infezioni, come dimostrato da uno studio condotto da Tracey McLaughlin e Catherine Blish della Stanford University School of Medicine, pubblicato su Biorxiv e collegato all'infezione da Covid-19. Questa ricerca ha evidenziato che il virus sfrutta il tessuto adiposo per eludere le nostre risposte immunitarie protettive. Pertanto, diventa fondamentale considerare il peso in eccesso come un fattore di rischio da valutare attentamente.

Come affrontare l'obesità?

Tra le varie diete per obesi, la dieta chetogenica può rivelarsi la soluzione ideale per trattare l'obesità e il sovrappeso, grazie alla sua capacità di favorire la perdita di grasso corporeo. La dieta chetogenica a basso contenuto calorico VLCKD (Very Low Calorie Ketogenic Diet) è stata identificata dalla task force europea dell'EASO (European Association for the Study of Obesity) come un eccellente metodo per affrontare il problema dell'obesità. Grazie al suo regime alimentare a basso contenuto calorico, la VLCKD ha ottenuto il riconoscimento da parte della task force dell'EASO come approccio efficace. Adottando questa dieta, le persone che lottano contro l'obesità possono intraprendere un percorso verso una gestione del peso più sana.

Il convegno

Di questo e altro si parlerà durante la III edizione del G8 delle Diete Chetogeniche. L’incontro, pre-congressuale al Congresso Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia, si svolgerà con un selezionato pubblico in presenza, sarà trasmesso anche in diretta streaming. Si parte martedì 27 giugno con l’introduzione di Annamaria Colao – Presidente Società Italiana di Endocrinologia (SIE) e Loreto Gesualdo – Presidente Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM). L’incontro proseguirà con i seguenti interventi:

Ore 15.30 | I SESSIONE | Moderatore: Giovanni Spera

The role of ketogenic diet in human health and diseases

| Mikiko Watanabe, Ricercatrice, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma e Immaculata De Vivo, Professor of Medicine, Harvard Medical School, Professor of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, HSPH Harvard-Boston, USA Terapia farmacologica dell’Obesità: vs o con VLCKD? | Lucio Gnessi, Professore Ordinario di Scienze Tecniche Mediche Applicate, Sapienza Università di Roma e Rocco Barazzoni, Presidente ESPEN Professore Associato di Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Trieste. Le diete chetogeniche per l’infertilità di coppia | Aldo E. Calogero, Professore Ordinario di Endocrinologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Catania e Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità Una “terapia dietetica” per psoriasi ed acne | Luigi Barrea, Professore Associato in Scienze e Tecniche Dietetiche Applicate, UOC di Endocrinologia, A.O. Universitaria Policlinico Federico II, Napoli e Sara Cacciapuoti, Ricercatore di malattie cutanee e veneree, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II Selezione e presentazione quesiti in streaming | Mikiko Watanabe

Mercoledì 28 giugno

Ore 9.00 | II SESSIONE | Moderatore: Giovanni Spera

Il ruolo delle Diete Chetogeniche per la gestione del DMT2

| Felipe Casanueva, Molecular Endocrinology Group, Instituto de Investigacion Sanitaria (IDIS), Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, CIBER de Fisiopatologia de La Obesidad y Nutricion (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain e Francesco Giorgino, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Direttore U.O.C. di Endocrinologia, A.O.U. Policlinico Consorziale di Bari Il possibile uso dell’induzione alimentare di chetosi in oncologia | Antonio Paoli, Professore Ordinario di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, Dipartimento di Scienze Biomediche, Prorettore al Benessere e allo Sport, Università degli Studi di Padova e Francesco Schittulli, Senologo e Chirurgo Oncologo, Presidente Nazionale LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Bari Scompenso cardiaco e riabilitazione cardiologica: nuovi farmaci e dieta | Massimiliano Caprio, Ordinario di Endocrinologia Università di San Raffaele, Responsabile Laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare, IRCCS San Raffaele, Roma e Furio Colivicchi, Presidente ANMCO - Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri, Roma

Le diete chetogeniche in neurologia, dall’epilessia alle cefalee

| Cherubino Di Lorenzo, Neurologo presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche, Sapienza Università di Roma, Presidente Associazione Eupraxia, Roma Un ruolo della chetosi per le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale? | Giovanni Scapagnini, Professore Ordinario di Nutrizione Clinica Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Dipartimento di Medicina e Scienza per la Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso Selezione e presentazione quesiti in streaming | Luigi Barrea

Ore 13, le conclusioni

L’evento si svolge con il coordinamento scientifico di Annamaria Colao e Giovanni Spera e con il contributo non condizionante di New Penta, azienda leader nella gestione del peso ad opera del Clinico. L’azienda lavora costantemente alla promozione di iniziative di carattere scientifico finalizzate all’approfondimento e alla conoscenza della dieta chetogenica nel mondo della nutrizione specialistica. Per info e iscrizioni: www.g8keto.it Patrocini società scientifiche: Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete, Associazione Medici Endocrinologi, ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, Brain and Malnutrition in Chronic Disease, Fism, IO net: Italian Obesity Network, Lilt, Siams, Sio e Sisdca.