Il diritto delle donne in Europa, ecco la serata all'Hangar Teatri

Martedì 14 maggio, alle 19:00 all’Hangar Teatri in via Luigi Pecenco 10 si terrà il secondo dei quattro incontri di “It’s Up to EU! Penso dunque voto - 4 incontri per parlare d’Europa”, organizzati dall’associazione di promozione sociale RIME. Il titolo è “L’uguaglianza di genere e i diritto delle donne in Europa” e avrà come ospiti Silvia Semenzin ed Elisabetta Vezzosi. In un’Europa a più velocità l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne non sono ugualmente garantiti: cercheremo di capire qual è il ruolo dell’Unione Europea rispetto a questo tema e analizzeremo lo stato dell'arte di alcuni diritti fondamentali, il ruolo dei movimenti femministi, i diritti e la giustizia nell'era digitale. Silvia Semenzin è ricercatrice e docente in Sociologia Digitale all'Università Complutense di Madrid. È esperta di violenza online, diritti digitali e regolamentazione delle piattaforme digitali. Nel 2018 ha promosso la campagna #IntimitàViolata per chiedere una legge contro la condivisione non consensuale di materiale intimo che ha portato all'approvazione dell'art.612-ter c.p (Codice Rosso), e oggi lavora a livello internazionale per il contrasto della violenza di genere online. Nel 2021 ha pubblicato con Lucia Bainotti il libro 'Donne Tutte Puttane: Revenge Porn e Maschilità Egemone' (Durango Edizioni). Elisabetta Vezzosi insegna Storia degli Stati Uniti d'America e Storia delle donne e di genere in età contemporanea all'Università di Trieste. È direttrice del Dipartimento di Studi umanistici presso lo stesso Ateneo. È stata presidente della Società italiana delle storiche (2009-2012) e dell’Associazione italiana di studi nordamericani (2016-2019). Per partecipare all’evento iscriversi a form https://forms.gle/oBG9TWVNXoJwGv7S6 o scrivere a info@associazionerime.it. I prossimi incontri sono in programma lunedì 20 maggio e lunedì 3 giugno. Il progetto It’s up to EU – sostenuto dalla Regione FVG nell’ambito del bando promozione e consapevolezza della cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea ovvero iniziative educative, didattiche e formative rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni, anno 2023 - mira ad accrescere la consapevolezza della cittadinanza europea in particolare tra gli under 35, con particolare attenzione a coloro che si affacciano al voto per la prima volta proprio in virtù di un notevole calo di interesse dei giovani nella politica e di una disillusione diffusa del proprio potenziale all’interno della sfera pubblica.