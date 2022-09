"Pastore di anime, ciao zio", il ricordo commosso di don Giuliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La nonna che puntualmente due minuti prima della messa mi diceva: “guarda che lo zio ha i capelli in disordine, corri in sagrestia, aiutalo a pettinarsi”. Appena mi vedevi capivi. Le estati passate nella casa a Camporosso: a 80 anni ancora scrivevi libri, sciavi, correvi (a piedi e in moto) e scalavi le montagne che tanto amavi. Poi i pranzi la domenica e i gran premi davanti alla tv a tifare Ferrari. L’amore per la musica che insieme al nonno mi hai trasmesso nelle vene. I Natali e le Pasque riuniti a casa dello zio Paolo. Eri felice della tua famiglia. Amavi ed eri amato. Questo era lo zio Giuliano. Il don è stato ancora più straordinario: hai fatto tanto per Trieste ma soprattutto per Melara. Hai costruito una parrocchia dove prima non c’era. Una parrocchia fatta di anime, non solo di mattoni. Hai contrastato la povertà con il lavoro. Hai lottato contro il disagio abitativo, sociale e lavorativo. Hai lottato contro la droga e la criminalità aiutando e salvando intere famiglie.

Hai insegnato religione nelle scuole ai ragazzi. Hai dato loro un oratorio: un ambiente sano dove crescere. Hai avuto un ruolo fondamentale nella storia di molti di noi. Sei stato una presenza constante nelle nostre vite. Sei stato il don degli ultimi e dei lontani. Questa città ti deve molto caro zio! Hai vissuto una vita piena: fianco a fianco alle persone, non eri distante, chiuso dentro a un ufficio, eri aperto e disponibile con tutti! Sei stato un grande parroco e un grande uomo, non scindendo le due cose. Hai reso bello un luogo dove non c’era bellezza. Hai portato vita dove c’era morte. Hai vissuto al servizio degli altri, operando per il bene. Applicando nella tua vita il Vangelo. Riposa nella pace che hai saputo trasmettere al prossimo. Ora raggiungi la nonna, tua sorella e tua amica, compagna di tante avventure. Sono orgoglioso di essere stato tuo nipote. Noi tutti oggi siamo chiamati ad essere testimoni del tuo operato: lavorando per la pace e il perdono. Rimanendo nel tuo amore. R.I.P. zio Giuliano.

Francesco Viviani