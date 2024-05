Bat, inaugurato il nuovo hub logistico

SAN DORLIGO DELLA VALLE - British American Tobacco Trieste ha inaugurato oggi il suo nuovo hub di logistica integrata, uno spazio di 12,5 mila metri quadrati realizzato alle spalle della fabbrica. Si tratta di una piattaforma logistica - costruita in partnership con Interporto con un investimento di 6 milioni di euro convertendo un magazzino preesistente - che integra l’impianto produttivo e di fatto raddoppia la superficie a disposizione di Bat nel comprensorio di FreeEste, facendo di Trieste il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati da Bat in Italia.

"L’hub di logistica integrata - ha dichiarato il presidente di Bat Trieste, Andrea Di Paolo - è un nuovo, strategico tassello nell’impegno di Bat in Italia e a Trieste. Consiste in un grande warehouse, all'interno del quale dovrebbero lavorarci una decina di persone, per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti delle materie prime per Bat Trieste e per Bat Italia. Si tratta di uno spazio progettato per raggiungere elevati standard di efficienza e sostenibilità in cui abbiamo concentrato tutte quante le attività logistiche. Si rafforza non solo la collaborazione tra Bat e Interporto Trieste ma anche tra Bat e le aziende locali. Voglio ricordare che su Trieste, nell'arco di cinque anni, Bat prevede un investimento di mezzo miliardo. Abbiamo mantenuto tutti gli impegni presi sia dal punto di vista della metratura che da quello occupazionale. Dal punto di vista produttivio la quarta linea è in fase di installazione e partirà a fine anno”.

Trieste, quindi, si conferma "centro di gravità" di Bat in Italia: dopo aver scelto Trieste per la produzione, la multinazionale britannica ha scelto sceglie la città anche per l’hub, nel quale transiteranno prodotti destinati sia al mercato italiano che ai mercati esteri. La scelta accorcia in maniera consistente la filiera distributiva, con significativa riduzione della carbon footprint e un efficientamento dell’intero sistema. La ristrutturazione e l’allestimento sono stati realizzati in collaborazione con aziende locali di eccellenza: Interporto ha guidato il progetto edilizio, avvalendosi di Rosso e Pederzani, mentre Bat ha collaborato con alcuni dei principali player mondiali per information technology e sicurezza, come Axians e Sayword, mentre Carr Service ha contribuito agli aspetti tecnologici e di automazione dei processi.

“L’intervento è stato realizzato in soli otto mesi - ha evidenziato Paolo Privileggio, presidente e amministratore delegato dell’Interporto di Trieste - e conferma la validità del modello di business adottato dalla società che coniuga l’offerta di servizi logistici con la produzione industriale in regime del punto franco del porto di Trieste. Con l’avvio di questa nuova iniziativa si rafforza la sinergia tra Interporto di Trieste e Bat ponendo le basi per un’ulteriore creazione di valore sul territorio”.

Prossimo appuntamneto con Bat è previsto il 20 giigno presso la sede di Confindustria per sondare l'impatto generato dal punto di vista di ritorno economico a Trieste.