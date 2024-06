Siot, un fiume di petrolio da 3 milioni di euro

TRIESTE - Un utile di 3 milioni di euro e 36,7 i milioni di tonnellate di greggio sbarcato nel 2023 dalle 395 petroliere che hanno attraccato al terminale marino. Sono questi i dati principali del bilancio 2023 della Siot, Società italiana per l'oleodotto transalpino, approvato dall'assemblea dei soci. “Il 2023 è stato un anno positivo per Siot – ha spiegato stamattina presso Confindustria Fvg a Trieste il presidente Siot e general manager del gruppo Tal Alessio Lilli – anzitutto perché abbiamo operato in sicurezza sia per chi lavora con noi, con zero infortuni registrati, sia per l’ambiente. Dal punto di vista operativo abbiamo garantito le esigenze sia delle raffinerie di destinazione che degli shippers e l’aumento dei traffici nel primo quadrimestre del 2024, con un 13,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ci fa stimare che quest’anno potremmo raggiungere i 40 milioni di tonnellate trasportate. Tonnellaggio non raggiunto nel corso dello scorso anno solo per problemi tecnici alla raffineria di Vienna. A questa evoluzione del mercato si unisce l’operazione Tal Plus, il progetto che stiamo portando avanti e che, grazie all’adozione di nuovi sistemi di pompaggio, permetterà di aumentare la capacità di portata della pipeline. Un progetto strategico sotto il profilo internazionale che consentirà alla Repubblica Ceca di soddisfare il proprio fabbisogno di greggio attraverso il porto di Trieste abbandonando le forniture russe”. Il greggio trasportato da Siot arriva oggi principalmente da Libia, Kazakistan e Uzbekistan, dagli Usa e dall'Iraq. "Siamo in un certo qual modo, dei corrieri del greggio, non siamo noi che decidiamo da dove deve arrivare il greggio, noi trasportiamo" ha spiegato Lilli. Presente all'incontro anche il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Vittorio Torbianelli che ha definito la Siot "altamente strategica per il porto, anche nella prospettiva della continua innovazione su cui investe l’azienda. Tale strategia le permette di migliorare l’efficienza ambientale nel breve e nel più lungo periodo di essere protagonista di percorsi di transizione energetica di cui tutto il sistema portuale deve essere protagonista. Anche alla luce di queste motivazioni vediamo con soddisfazione gli ottimi risultati di bilancio e traffico del gruppo Tal”.

Il terminale marino

La società sta proseguendo nel progetto da oltre 44 milioni di euro per il potenziamento del terminale marino: “Per quello che sarà il singolo investimento più significativo nella storia di Siot-Tal – ha evidenziato Lilli – abbiamo scelto un partner di altissimo livello come Fincantieri. Procederemo a realizzare una serie di attività di rinforzo e consolidamento delle strutture del terminale marino, progettate per adattarsi alle crescenti esigenze del traffico marittimo, e coinvolgerà entrambi i pontili Siot, utilizzati per l'ormeggio delle petroliere in fase di discarica”.

Il sessantennio della società

Il primo quadrimestre del 2024 ha fatto registrate inoltre due traguardi significativi nella storia della società, che celebra i propri 60 anni dalla fondazione: l’arrivo al terminale marino della 22millesima nave e il superamento di 1,7 miliardi di tonnellate di greggio sbarcate dall’inizio delle operazioni. “Il 3 giugno al terminale marino ha attraccato la nave Gemini Sun, la nave numero 22 mila nella storia della Siot – ha spiegato Lilli – che, unita al traguardo di 1,7 miliardi di tonnellate di greggio sbarcate nella nostra storia, restituisce chiaramente l’importanza strategica dell’oleodotto per il porto di Trieste e nell’economia dell’Europa. L'oleodotto rappresenta un sistema di trasporto sicuro, economico ed a basso impatto ambientale che gioca un ruolo importante per le economie delle aree interessate e che svolgerà una funzione determinante anche in futuro nonostante il crescente utilizzo di forme di energia alternative”.

La Siot gestisce la parte italiana degli oltre 750 chilometri dell'infrastruttura energetica che, partendo da Trieste, attraversa il Fvg e l'Austria fino in Germania, un ruolo strategico nella rete di approvvigionamento di materie prime per Austria, Germania e Repubblica Ceca. I consumi petroliferi nei Paesi serviti dall'oleodotto transalpino nel 2023 sono risultati sostanzialmente stabili ma i primi cinque mesi del 2024 hanno evidenziato un incremento del 13,2 per cento. Il 2023 ha fatto segnare zero infortuni sul lavoro, a conferma delle efficaci misure di sicurezza adottate, e l'organico è salito a 130 persone, due in più rispetto al 2022: 5 Dirigenti, 29 Quadri, 77 Impiegati e 19 operai.