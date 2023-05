L'Aeroporto Fvg torna in utile e sfiora i 5 milioni

TRIESTE - L'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa. torna all'utile nel 2022 nonostante le sfide della pandemia e gli eventi straordinari che hanno caratterizzato l'anno. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dall'assemblea dei soci, segna il ritorno all'utile con +4,96 milioni di euro e il traffico passeggeri a 698.613 passeggeri (+100,2% sul 2021; -10,8% sul 2019). Tra i principali risultati finanziari registrati nel bilancio civilistico del 2022, vi è un valore della produzione di 22,8 milioni, mentre Ebitda è pari a 8,1 milioni. La posizione di liquidità netta è di 5,8 milioni di euro e gli investimenti sono pari 1,8 milioni di euro.

Trieste Airport ha approvato anche il bilancio di sostenibilità, evidenziando che, si legge in una nota, "l’attenzione per l’ambiente e l’innovazione sono obiettivi fondamentali del piano di sviluppo dell’aeroporto e completamente integrati nel business della società". “Trieste Airport si conferma un’infrastruttura strategica per il Friuli Venezia Giulia - ha commentato il presidente di Trieste Airport Antonio Marano -. Merito delle strategie condivise con gli azionisti, Regione e F2i, esempio di successo di partnership pubblico-privato, ma non di meno della capacità di un eccellente team di management”.

“Superato il periodo di pandemia con l’approvazione del Bilancio 2022, stiamo lavorando allo sviluppo dei collegamenti nel breve e medio periodo e prevediamo un forte incremento delle destinazioni internazionali, già nel 2023 sono attivi i nuovi voli per Barcellona, Dublino e Tirana, ma anche un incremento delle frequenze su tutte le destinazioni domestiche - ha dichiarato l'amministratore delegato Marco Consalvo -. Entro questa estate inoltre siamo confidenti nella riattivazione del collegamento con Milano Linate con orari e prezzi dei biglietti adeguati alle esigenze dell’utenza regionale e stiamo stimolando Lufthansa per recuperare prima possibile il collegamento con Monaco".