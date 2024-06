La Alder prodotti chimici di Trieste rilevata dalla Fantoni di Osoppo

TRIESTE - La Alder (Advanced formaldehyde and derivates technology) di Trieste, che produce derivati aldeidici e catalizzatore e fornisce ingegneria e impianti per la produzione di formaldeide da ossidazione catalitica del metanolo, viene rilevata dalla Fantoni di Osoppo (Udine), leader nella realizzazione di mobili per ufficio. Lo comunica una nota relativa al bilancio 2023 della Fantoni.

La Alder, titolare di un'area portuale di 30 mila metri quadrati fronte mare e attrezzata con terminal costiero per lo scarico e stoccaggio di prodotti chimici con una capacità di 20mila tonnellate di giacenza, ha un fatturato di 32 milioni di euro.

Il gruppo Fantoni, spiega la nota, chiude il 2023 con ricavi per 423 milioni di euro e un Ebidta del 18 per cento e, con l’acquisizione, “rafforza così il controllo della propria catena di approvvigionamento riducendo rischi dovuti a tensioni geopolitiche”.