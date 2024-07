Apertura nuove attività imprenditoriali, Trieste cresce più della media nazionale

TRIESTE - Dai dati di Movimprese, l’analisi trimestrale condotta da Unioncamere e Infocamere, emerge un’Italia in espansione con 29.489 attività imprenditoriali aperte tra aprile e giugno 2024. In Friuli Venezia Giulia, la cui media di crescita trimestrale è stata dello 0,46 per cento, spicca il dato di Trieste che con 246 iscrizioni, 145 cancellazioni e un saldo trimestrale positivo di 101 imprese, ha registrato un tasso di crescita dello 0,65 per cento, ben al disopra della media nazionale che si è attestata sullo 0,50 per cento e tra i più alti indici di crescita trimestrale registrati nel Nord Est. “Trieste conferma la sua corsa e continua a fare da traino all’economia regionale – ha commentato il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti – ma va segnalata la continua risalita di Gorizia che, nell’ambito della Venezia Giulia, registra da tempo un aumento costante di nuove attività, con un saldo positivo di 24 imprese tra iscrizioni e cancellazioni in questo secondo trimestre. Numeri positivi che fanno ben sperare anche in vista delle opportunità offerte da Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025”.