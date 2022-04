Pos, bancomat e carte di credito giù in tutta Italia, segnalazioni anche a Trieste

In tutta Italia (Trieste compresa) si sono segnalati problemi nell'uso di strumenti di pagamento digitali: carte di credito e bancomat, per un lasso di tempo tra la mezz'ora e l'ora sono stati rifiutati dai pos. Per questo motivo in molti negozi si sono accettati solo contanti. Tuttavia si sono segnalati problemi anche agli sportelli Atm per il ritiro dei contanti. Il sito downdetector raccoglie segnalazioni di problemi per i principali istituti di credito. Sarebbero andati offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat.