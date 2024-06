Bat, in un anno 15 milioni di euro di valore aggiunto per il territorio

TRIESTE - 84 milioni di euro di investimenti effettuati fra 2022 e 2023, un valore della produzione pari a 23 milioni di euro, acquisti da fornitori del Friuli Venezia Giulia per oltre 10 milioni, un valore aggiunto di 15 milioni di euro generato in un solo anno, quasi interamente a vantaggio del territorio di Trieste e in generale del Friuli Venezia Giulia: sono questi i numeri emersi questa mattina nella sede di Confindustria Alto Adriatico durante l'incontro con la stampa della dirigenza di Bat, a un anno dall'apertura dello stabilimento di San Dorligo della Valle, nel comprensorio di FreeEste. Presenti all'incontro anche l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

"Bat Italia ha investito sul territorio - ha spiegato Andrea Di Paolo, presidente della sede triestina della multinazionale britannica - secondo i principi dello shared value, la condivisione di valore per la creazione di un ecosistema che possa favorire insieme territorio e azienda. In tre anni abbiamo partecipato allo sviluppo della regione e delle sue iniziative, e questo ci ha permesso di comprendere meglio il Friuli Venezia Giulia, essendo orgogliosi di farne parte”. A un anno dall’inaugurazione del nuovo stabilimento, Bat ha affidato al Mib un’analisi del valore aggiunto di Bat Trieste per il territorio: “Abbiamo chiesto al Mib - ha specificato Di Paolo - di analizzare e riclassificare il nostro bilancio per mettere in evidenza il valore aggiunto diretto di Bat per la città e il Fvg e gli investimenti locali in termini di scelta dei fornitori: dal momento della scelta del sito e, a seguire, con lo sviluppo del nostro progetto, abbiamo investito sulle persone e sulla città stessa. Trieste ci ha accolti con grande entusiasmo e apertura, le amministrazioni hanno svolto una funzione di controllo, supporto e ascolto, e di questo siamo grati. Era importante rendere conto della ricchezza creata a vantaggio degli stakeholders, quantificata in 15 milioni di valore aggiunto - sono oltre 40 mila euro al giorno - una tappa di un lungo percorso, per noi appena iniziato”. Le analisi del Mib non tengono in considerazione la costruzione delle infrastrutture ma gli investimenti sulle linee produttive, in corso anche nel 2024, la gestione operativa e l’assunzione di 114 dipendenti nel 2023, di cui 79 operai e 35 fra impiegati e quadri, da allora già aumentati e arrivati alla soglia dei 150 addetti. “Uno degli elementi che reputo più interessanti dal punto di vista delle risorse umane - ha sottolineato Di Paolo - è che abbiamo certamente assunto molte persone del territorio, ma abbiamo anche portato a Trieste professionisti che hanno scelto, sia dall’Italia che dall’estero, di venire a lavorare e di stabilirsi qui: è un arricchimento dal punto di vista della cultura aziendale, ma anche nuova linfa per la città, che così può rinforzare le classi d’età più giovani di residenti con tutto l’arricchimento culturale, sociale oltre che economico che ne deriva”.

“Bat - ha dichiarato l’Ad della filiale italiana del colosso britannico, Fabio de Petris - ha una forte cultura aziendale: da quando abbiamo avviato il nostro progetto per Trieste abbiamo investito per avere qui uno stabilimento da subito carbon neutral e per sviluppare a Trieste il nostro "growth hub", un ecosistema formato dalla nostra realtà, aziende e start up, centri di ricerca del territorio capaci di attivare nuove energie positive per Bat e per la città. Solo nei primi mesi del 2024 abbiamo portato quasi mille persone dall’Italia e dall’estero. Si tratta di azioni che certamente riguardano l'azienda, ma che avvantaggiano e arricchiscono tutto il territorio”.

"L'arrivo di Bat - ha dichiarato Rosolen - ha dato un grande impulso nel cambiare l'ottica di sviluppo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, generando ricadute positive per il territorio e le imprese che vi operano. Lo studio di Mib mette in luce un'intensa attività legata al personale, con 153 assunzioni già effettuate all'interno di un piano di sviluppo che ne prevede più di 600, e l'attenzione allo sviluppo della filiera di cui fanno parte imprese e startup che, anche grazie all'aiuto di Bat, riescono ad avviare o a estendere progetti innovativi. In questo contesto - ha concluso l'assessore - la nostra regione dà un'ulteriore risposta rispetto alla necessità di promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti sostenibili e conferma il proprio status di 'Strong innovator', riconosciuto a livello europeo e certificato dalla presenza di Università ed enti scientifici di ricerca di alto profilo".