Banche: la Bcc di Staranzano e Villesse diventa Bcc Venezia Giulia

STARANZANO (GO) - La Bcc di Staranzano e Villesse cambia nome e sede legale e chiude il bilancio in attivo, con un utile netto di 6,4 milioni. E' stato deciso dall’Assemblea Generale dei Soci della BCC di Staranzano e Villesse, riunita in presenza dopo 3 anni a Dobbia, in cui è stato annunciato che il nuovo nome della sarà Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia, proposto dal Consiglio di amministrazione. “Siamo consapevoli– ha dichiarato nel suo intervento il direttore generale Gabriele Bellon – che il risultato economico conferma la bonta? della strategia tracciata in questi anni, intrapresa con l’appoggio dei soci. I numeri di conto economico non sono l’unico indicatore per una banca cooperativa, ma consentono di esprimere viva soddisfazione per il lavoro svolto e sono un primo riconoscimento per i sacrifici fatti a beneficio innanzitutto dei soci e delle comunita? dove BCC opera.”

L’assemblea inoltre ha approvato la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per il nuovo Collegio sindacale composto da Sergio Cecotti (presidente), e dai sindaci effettivi Annarita Morgutti e Maurizio Rossini. Valentina Pahor e Matteo Verdimonti, sindaci supplenti. Con l’apertura della nuova filiale a Gorizia si sono congiunte idealmente tutte le comunità del territorio della Venezia Giulia: da Villesse a Grado, da Staranzano a Monfalcone, da Ronchi a Duino, da Trieste a Romans, da Gradisca d’Isonzo a Gorizia. Quella che era la banca della Venezia Giulia “di fatto” lo diventa anche “di nome”.

La Bcc Venezia Giulia è l’istituto del Gruppo Bancario Iccrea con più filiali nella Venezia Giulia: 20 sportelli, 4.808 soci, oltre 38mila clienti e con competenza territoriale su tutti i comuni della provincia di Gorizia e Trieste. Era naturale ribadirlo anche nella denominazione L’altra importante proposta strategica del Consiglio di Amministrazione approvata in Assemblea è stata il trasferimento della Sede legale a Trieste. La Sede operativa, il cuore della BCC, resta saldamente a Staranzano, dove l’istituto è stato fondato nel 1896. “Siamo felici che i nostri Soci abbiano approvato queste scelte importanti per il futuro della nostra Banca, ma soprattutto per il nostro territorio, le nostre aziende, le nostre famiglie… I tempi cambiano, ma noi dobbiamo essere preparati alle nuove sfide” ha detto il Presidente Carlo Antonio Feruglio.