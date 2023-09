Carburanti, Scoccimarro: “In Fvg consumi superiori agli anni scorsi”

TRIESTE - Nel 2023 i consumi di carburante in Fvg “sono leggermente superiori agli altri anni”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’ambiente ed energia Fabio Scoccimarro a margine di un evento. Un dato parziale sui primi mesi dell’anno in corso, in un periodo di caro carburanti a livello nazionale. In Fvg vige ancora lo sconto per i residenti in fascia zero (zone prossime al confine con la Slovenia), applicato con l’obbiettivo di limitare il turismo del pieno.

Un provvedimento che “sta avendo un grande successo”, spiega l’assessore, “si interviene in modo che il prezzo sia competitivo, uguale o inferiore al prezzo della vicina Slovenia e dell’Austria. Anche se non abbiamo il prezzo inferiore al centesimo, è talmente competitivo che non conviene prendere la macchina per fare 10 chilometri e tornare indietro, consumando benzina e vanificando il risparmio. Non possiamo seguire tutti i distributori di benzina ma con la nuova applicazione si potrà vedere dove è più conveniente il prezzo dal posto in cui ci si trova”. La nuova app entrerà a regime “auspicabilmente entro fine anno salvo proroghe”, spiega Soccimarro, e porterà anche alla dematerializzazione della tessera fisica. Tramite l’applicazione sarà possibile quantificare i propri consumi e confrontare i prezzi nei diversi distributori.

Per rendere possibile questo sconto, spiega l’assessore, “la stima è di circa 10 milioni di contributo pubblico e questo è uno sconto che facciamo direttamente al cittadino alla pompa di benzina, non è una riduzione di accise”, infatti “abbiamo vinto il ricorso in commissione europea quando consideravano che questa fosse una riduzione di accise locale, ma non è così”. “In futuro - conclude l’esponente della giunta Fedriga - vedremo quante risorse stanziare e se sarà possibile farlo, 60 milioni l’anno non sono pochi per una regione come la nostra di un milione e 200mila abitanti e quindi di 600mila tessere circa. Intanto siamo contenti dell’andamento”.