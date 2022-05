Fincantieri, Bono: “Sono ottimista, ci sarà lavoro per altri 7 anni”

“Non sarò al timone ma potrò esserci, senza interferire con chi ci sarà dopo di me, nell’interesse dell’azienda. Il futuro di Fincantieri per i prossimi sette - otto anni è già scritto, ci sarà lavoro ma è necessario mantenere la reputazione in giro per il mondo”. Lo ha dichiarato L’Ad uscente di Fincantieri Giuseppe Bono a margine di una conferenza stampa, a proposito dell’ imminente fine del suo mandato.

Riguardo alla guerra in Ucraina e a un suo eventuale impatto sul trend positvo dell’azienda, Bono ha spiegato “sono preoccupato per la scarsità dell’acciaio, non tanto per l’aumento del prezzo, che in parte si può neutralizzare. Se non c’è l’acciaio non possiamo lavorare. Abbiamo intavolato una relazione importante con l’Ucraina, erano diventati il nostro principale fornitore”. Bono si dichiara comunque ottimista: “Avremo qualche problema di approvvigionamento, ma finora no. Già con la crisi dell’Ilva ci eravamo mossi in giro per il mondo per trovare nuove fonti, quindi siamo ottimisti”.

Su un possibile calo della domanda nel settore crocieristico, Bono ha commentato “non ci credo, le crociere ci saranno e riprenderanno, c’è un altro problema: calerà la ripartizione globale e mondiale del lavoro, già l’Italia si attrezzerà per avere la sua quota di mercato, che abbiamo perso perché la Cina si è affacciata”.

In merito a un aumento della domanda nel settore bellico “sicuramente c’è una maggior attenzione – ha detto Bono -, noi come paese europeo e paese Nato, nella nuova difesa europea che richiederà del tempo dovremo far forza sulle nostre conosciute eccellenze. Sarà una lotta per la predominanza tra i paesi europei più industrializzati e con una difesa sviluppata. Sul navale siamo già leader in Europa, però l’azienda va sostenuta”.