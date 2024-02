Al via la 70° edizione del Carnevale di Muggia

Dopo il rinvio della scorsa domenica a causa delle previsioni meteo incerte, domenica 18 febbraio, dalle 13, va in scena la grande sfilata del 70° Carnevale di Muggia.

L’edizione 2024 è organizzata dal Comune di Muggia e dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e con la collaborazione di PromoTurismoFvg.

Anche quest’anno saranno installate una serie di tribune dedicate al pubblico, con posti assegnati, in vendita online sul circuito di Ticketpoint. È possibile acquistare i posti a sedere anche la mattina stessa dell’evento, dalle 11 presso la sala Millo a Muggia, in piazza della Repubblica. Chi non vuole sedersi può comunque assistere liberamente alla parata a bordo strada.

I temi scelti dalle compagnie sono diversi. La Trottola presenterà “La Trottola Enigmistica”, Bulli e Pupe andrà in scena con “…col Ciak!…che si gira!”, La Bora proporrà “Cartaval-A Carneval ogni carta val”, l’Ongia ha scelto “E se riscrivessimo le stelle?”, i Mandrioi “Montagna…tra leggenda e fantasia”, la Lampo ha optato per “I Bomboni”, Bellezze Naturali per “Atlantide” e la Brivido per “Una boccata d’…arte contemporanea”. Tutti i temi saranno declinati con carri e migliaia di partecipanti in maschera. Non una semplice parata, ma una vera e propria rappresentazione teatrale su strada.

L'ordinanza per traffico e parcheggi è pubblicata sul sito del Comune di Muggia.